In der Tarifauseinandersetzung bei der Deutschen Post AG ruft die Gewerkschaft Verdi auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland wieder zu Warnstreiks auf. Die Arbeitsniederlegungen sind für Montag und Dienstag geplant und erstrecken sich laut Verdi bundesweit auf Brief- und Paketzentren sowie die Zustellung in ausgewählten Betrieben.

Verdi fordert für die Tarifbeschäftigten der Post eine Entgelterhöhung von 15 Prozent. Die Gewerkschaft verweist darauf, dass die große Mehrheit der Beschäftigten in unteren Entgeltgruppen eingruppiert sei; sie seien von der hohen Inflation besonders betroffen. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 8. und 9. Februar statt.

Schon in den vergangenen Wochen hatte Verdi wiederholt zu Warnstreiks aufgerufen. In der Folge wurden Millionen Briefe und Päckchen verspätet zugestellt.