Ein Dachstuhlbrand im Foltzring hat am Dienstagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Der Bereich um das betroffene Wohngebäude wird für den Verkehr gesperrt. Am frühen Abend ist das Feuer gelöscht, Verletzte sind keine zu beklagen. Die Brandursache ist noch unklar.

[aktualisiert um 19.45 Uhr] Mit elf Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften ist die Freiwillige Feuerwehr am frühen Abend vor Ort. Das Feuer ist gelöscht. Was den Brand verursacht hat, ist noch unklar, wie Gisela Böhmer, Sprecherin der Frankenthaler Wehr, auf Anfrage berichtet. Auch wie hoch der Sachschaden ist, sei noch nicht abzuschätzen. Fest steht: Die Wohnungen im zweiten Ober- und im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses sind schwer beschädigt, auch die Etagen darunter erst einmal nicht bewohnbar. „Die Bewohner konnten bei Bekannten unterkommen“, informiert Böhmer.

Die Arbeiten der Feuerwehr dauern in den Abendstunden weiter an. Mit Wärmebildkameras kontrollieren die Kräfte, ob sich irgendwo in dem Gebäude Glutnester verstecken. An dem Einsatz beteiligt sind auch Kräfte der DLRG, die der Feuerwehr mit ihrer Drohne einen Überblick aus der Luft verschaffen konnten, sowie die Malteser, der Rettungsdienst und die Polizei.

Am späten Nachmittag hatten Zeugen die Feuerwehr alarmiert. Die starke Rauchentwicklung und die Flammen waren von Weitem sichtbar. Die Brandbekämpfung in dem Abschnitt des Foltzrings zwischen Nachtweideweg und der Straße Am Kanal gestaltete sich schwierig. Um mit einer zweiten Drehleiter das Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses zu erreichen, mussten etwa Äste von einem Baum abgesägt werden. Der Bereich war für den Verkehr während der Löscharbeiten komplett gesperrt worden.

Video: Balzarin