Ein ganzer Jahrgang hat in der Corona-Krise nicht schwimmen lernen können – weil die Bäder geschlossen hatten. Das wird Folgen haben, meint Reinhard Baumgarten, Landes-Ausbildungsleiter der DLRG.

Herr Baumgarten: Müssen wir jetzt mit ganzen Jahrgängen von Kindern rechnen, die sich kaum über Wasser halten können?Durch die Corona-Krise wächst eine Generation der Nichtschwimmer heran. Wir hatten schon vor der Corona-Krise eine Quote von 60 Prozent an Kindern, die am Ende der Grundschulzeit nicht sicher schwimmen können. Und da wir jetzt einen ganzen Jahrgang haben, der nicht schwimmen konnte, müssen wir davon ausgehen, dass die Quote steigen wird.

Warum können so viele Kinder nicht mehr sicher schwimmen?Weiterlesen