Trotz einer sinkenden Inzidenz in Mannheim und der Aussicht auf eine baldige Öffnung von Kultureinrichtungen hat sich das Capitol entschlossen, seinen Betrieb bis September einzustellen und alle noch geplanten Live-Veranstaltungen im Haus zu verlegen oder abzusagen.

Zu hohe Kosten

„Die jetzt durch die Landesregierung bekanntgegebenen Lockerungen in drei aufeinander aufbauenden Öffnungsschritten bedeuten für uns als private Kultureinrichtung, dass wir nur mit großen Verlusten öffnen könnten“, heißt es in einer Mitteilung. „Die Überbrückungshilfen gleichen zwar die Fixkosten, die wir als Kultureinrichtung haben, aus. Gagen und weitere Veranstaltungskosten, also der ganze finanzielle Aufwand einer Veranstaltung, sind aber weiterhin unser wirtschaftliches Risiko.“

Open-Air-Veranstaltungen geplant

Die Pause soll genutzt werden, um die Generalsanierung des Hauses in der Waldhofstraße abzuschließen. Präsent möchte das Capitol mit Open-Air-Veranstaltungen sein: mit der Indie-Reihe „wild & lokal“ ab 4. Juni in der Konzertmuschel des Herzogenriedparks und mit einer Neuauflage des „Jetzt erst recht“-Festivals auf der Seebühne im Luisenpark.