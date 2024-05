Die Wählergruppe Hartmetz aus Kleinkarlbach will sich „mit Nachdruck für eine zukunftsorientierte Entwicklung ihres idyllischen Dorfes“ einsetzen. Dafür hat sie ein Team aus Kandidaten aller Altersgruppen aufgestellt – um auf die unterschiedlichen Anliegen der Einwohner optimal eingehen zu können.

Den Fokus setzt die WG auf die Durchsetzung von Tempo 30, verstärkten Hochwasserschutz, ein lebendiges Dorfleben und ein attraktives Angebot für Kinder und Jugendliche. Mit diesem Paket soll Kleinkarlbach nicht nur für seine Bewohner, sondern auch für Besucher noch lebenswerter werden. Durch die Begrenzung der Geschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde in der Hauptstraße sei bereits ein erster wichtiger Schritt getan, sagt Spitzenkandidat Jochen Hartmetz. Nun gelte es, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, damit sich die Autofahrer auch daran hielten. Die letzten Starkregenereignisse hätten gezeigt, wie wichtig ein effektiver Hochwasserschutz sei. „Die Zusammenarbeit mit lokalen Behörden und Experten muss weiter intensiviert werden, um nachhaltige Lösungen zu entwickeln“, so Hartmetz.

Die Wählergruppe lädt zu einem offenen Austausch am Dorfgemeinschaftshaus: am Sonntag, 5. Mai, zwischen 11 und 18 Uhr haben die Bürger die Möglichkeit, sich direkt mit ihren Anliegen an die Mitglieder zu wenden und Fragen zu stellen. Dazu gibt es Dampfnudeln und Grumbeersupp.

