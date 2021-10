Die Busfahrer im Landkreis beteiligen sich nicht am Streik am Freitagmorgen. Ab 9 Uhr legen die Fahrer mehrerer Busunternehmen in Rheinland-Pfalz ihre Arbeit nieder. Bis zum Abend soll der Streik andauern.

„Wir streiken nicht“, sagt Marc Hein vom Busunternehmen Krauss & Wolff, das die Linienbusse im Kreis betreibt, mit. Das bestätigt auch Georg Kranzdorf, der beim Donnersbergkreis für den öffentlichen Nahverkehr verantwortlich ist. „Die Busfahrer im Kreis werden übertariflich bezahlt“, mutmaßt Kranzdorf. Auch über Streiks auf den von der Deutschen Bahn befahrenen Strecken, von Alzey und Kaiserslautern kommend, lägen ihm keine Informationen vor.

Bereits beim letzten Streik Anfang des Monats hatten sich die Busfahrer im Landkreis nicht beteiligt.