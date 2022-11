Als nur einer von zwei Musikclubs in Rheinland-Pfalz und einzige Spielstätte in der Pfalz ist das Kinett in Kusel in Erfurt in Anwesenheit von Kulturstaatsministerin Claudia Roth mit einem Bundespreis für sein Programm geehrt worden.

Die Auszeichnung „Applaus“ als „beste kleine Spielstätte“ ist mit 10.000 Euro dotiert und wird für das Vorjahresprogramm vergeben. Rund 30 Konzerte hat das Team des Musikclubs Schalander, das seit Corona das ehemalige Kino Kinett bespielt, 2021 organisiert. „Wir haben da das Maximale gemacht“, sagt Veranstalter Andreas Becker, der sich sehr über die von der Bundesregierung finanzierte Auszeichnung durch die Initiative Musik freut: „Das ist super, eine schöne Anerkennung.“

Neben dem Kinett ist der Mainzer Club SchonSchön ausgezeichnet worden. Insgesamt wurden am Mittwochabend 103 Auszeichnungen verliehen.