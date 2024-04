Am Eselsdamm sind neue Bäume gepflanzt worden. Sie wurden von der Speyerer Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) gespendet, die damit ökologisch ausgleicht, was ihre eigenen Veranstaltungen zum Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid beigetragen haben.

Die Pflanzung fand im Beisein von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) am Donnerstag zwischen den Straßen Eselsdamm und Grüner Winkel statt. Dort wachsen nun ein Ginkgo-Baum, eine Eiche und zwei Ulmen an. Der DAV hat sie der Stadt als Spende übergeben, um einen Beitrag für die Umwelt zu leisten. Hintergrund ist das vor wenigen Jahren eingeführte Bilanzierungskonzept des DAV zur Reduzierung klimaschädlicher CO 2 -Emissionen. Dafür ist der DAV mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 ausgezeichnet worden.

Die Baumpflanzaktion in Speyer wurde von Armin Schmalz, Klimaschutzkoordinator des DAV in Speyer, mit in die Wege geleitet. Über ihn laufen die Kontakte zur Stadt und die Dokumentation des CO 2 -Ausstoßes des Alpenvereins. „Pro Tonne soll der Schatzmeister 90 Euro für die Kompensationsmaßnahmen in den Voranschlag für das kommende Jahr einstellen“, erklärt Helmut Keller, Vorsitzender der fast 2000 Mitglieder zählenden Sektion, das Vereinskonzept.

Wiederholung nicht ausgeschlossen

Versorgt und gepflegt werden die Bäume am vielgenutzten Grünstreifen entlang der ehemaligen Stadtbefestigung durch die Stadtverwaltung. Der DAV wird sie gerne im Blick behalten: „Wir freuen uns, die Bäume wachsen und gedeihen zu sehen“, so Keller. Zum Abschluss der Feier wurde zu einem Buffet eingeladen. Weitere Pflanzaktionen in Speyer hat der Alpenverein derzeit nicht in Vorbereitung. Keller schließt eine Neuauflage für die Zukunft aber nicht aus.