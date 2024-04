Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt ungemütlich, bevor es am Wochenende wärmer und freundlicher wird. Für den Donnerstag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach Wolken, einzelne Schauer und teilweise Graupel, in den höchsten Lagen Schnee vorher. Im Südwesten soll es ab dem Nachmittag meist trocken bleiben, ab dem Abend dann auch im restlichen Gebiet. Die Temperaturen erreichen sieben bis elf Grad.

Offenbach (dpa/lrs) - In der Nacht zum Freitag bleibt es laut DWD weitgehend trocken. Es kühlt auf vier bis null Grad ab. In Bodennähe kann es gebietsweise zu Frost kommen. Am Freitag bleibt es den Meteorologen zufolge bei geringer Schauerneigung wolkig.

Dann klettern die Temperaturen auf 11 bis 15 Grad. In der Nacht zum Samstag gehen sie auf 7 bis 3 Grad zurück. Am Samstag liegen die Höchstwerte dann bei einzelnen Schauern zwischen 16 und 21 Grad.

