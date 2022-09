Bei Bischoff wird kein Bier mehr hergestellt

In Winnweiler wird bereits kein Bier mehr produziert. Der Betrieb in der insolventen Bischoff-Brauerei wird nach und nach heruntergefahren. Mit jedem Tag schwindet die Hoffnung ein wenig mehr, dass sich noch ein Retter findet für das Bier aus der Region. Zum Artikel

Kaiserslautern: Stadtrat zieht Widerspruch zurück

Die Stadt Kaiserslautern wird voraussichtlich demnächst wieder einen genehmigten Haushalt haben und damit handlungsfähig sein. Zum Artikel

Wunder von Bern: Eckels Erbe wird versteigert

Am 3. Dezember 2021 ist Horst Eckel mit 89 Jahren im westpfälzischen Vogelbach gestorben. Er war der letzte noch lebende Fußballer der Weltmeister-Mannschaft von 1954 Nun wird sein Nachlass versteigert. Doch nicht alle freut das. Zum Artikel

Zweibrücken: Fahndung nach Stahlkugel-Schütze

Mittlerweile dürfte jeder in Zweibrücken wissen, was eine Zwille ist. Mit Stahlkugel-Geschossen aus vermutlich so einer Schleuder treibt jemand seit Wochen in der Stadt sein Unwesen. Menschen geraten in Gefahr. Die Polizei ergreift Maßnahmen. Zum Artikel

Lohnt sich das Tanken in Frankreich?

Umwege nur fürs Tanken lohnen sich für die Umwelt auf gar keinen Fall. Denn zusätzlicher Sprit wird dadurch immer verfahren. Ob es sich finanziell rentiert, zum Tanken nach Frankreich zu fahren, hängt von ziemlich vielen Faktoren ab. Betrachtet man einfach nur die Preisdifferenz, ist der Impuls stark: Es ist billiger, also nichts wie hin! Doch so einfach ist es nicht. Zum Artikel

Interview zur Brennholz-Lage: „Wir haben den Klopapiereffekt“

Kommunen machen Notfallpläne. Brennholzdiebe sind unterwegs, meldet die Polizei. Und beim Forstamt Pfälzer Rheinauen werden erste Holzdiebstähle im Wald bekannt. „Die Angst vor dem Erfrieren scheint groß“, sagt Förster Volker Westermann. Zum Artikel

Geothermiekraftwerk Insheim: Mit Abwärme soll Ort beheizt werden

Die Firma Vulcan aus Karlsruhe ist seit Anfang des Jahres Besitzerin des Geothermiekraftwerks in Insheim. Dort wird mit Erdwärme Energie gewonnen, künftig soll auch Lithium gefördert werden. Mit der Abwärme, die bei der Energiegewinnung entsteht, will Vulcan Insheimer Haushalte und Betriebe beheizen. Nun ist die Ortsgemeinde am Zug. Zum Artikel

30 Tage und 14 PCR-Tests: Eine Odyssee von Berlin nach Peking

Unser Korrespondent hat es selbst erlebt: Wer nach China einreisen möchte, braucht nicht nur eine Menge Zeit und Geld, sondern auch viel stoische Gelassenheit. Zum Artikel