Mittlerweile dürfte jeder in Zweibrücken wissen, was eine Zwille ist. Mit Stahlkugel-Geschossen aus vermutlich so einer Schleuder treibt jemand seit Wochen in der Stadt sein Unwesen. Menschen geraten in Gefahr. Die Polizei ergreift Maßnahmen.

Zuletzt hat er am Freitag, 23. September, auf dem Kreuzberg zugeschlagen: Durch Beschuss mit einer Stahlkugel hat ein Unbekannter die Tür zum Geldautomaten-Schalter der Sparkasse in der Amerikastraße