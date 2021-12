Zum Schutz der Patienten und Mitarbeiter vor dem Coronavirus gilt in der Universitätsmedizin Mainz ab Samstag ein zeitlich begrenzter Besucherstopp. Aufgrund der gestiegenen Inzidenzen in Rheinland-Pfalz und den angrenzenden Bundesländern Hessen und Baden-Württemberg sehe man sich zu dieser Regelung gezwungen, teilte das Klinikum am Freitag mit. Die Maßnahme sei mit allen Kliniken in Rheinhessen abgesprochen, von denen einige bereits ein temporäres Besuchsverbot verhängt hätten. Ausnahmen sind demnach für Eltern von minderjährigen Kindern möglich oder wenn Lebenspartner bei der Geburt des Kindes dabei sein möchten. Ebenfalls weiter möglich sei die Begleitung von Schwerstkranken oder Palliativpatienten.