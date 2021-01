Die BASF beabsichtigt, ihren Produktionsstandort in Leuna zu schließen. Betroffen davon sind rund 100 Mitarbeiter.

Wie die BASF mitteilte, soll damit das europäische Netzwerk der Ultramid-Compoundierung auf drei Standorte in Deutschland konzentriert werden, zu denen Ludwigshafen gehört. Die beiden anderen sind Schwarzheide und Rudolstadt. Die Schließung soll bis zum 30. April 2022 abgeschlossen sein. Die BASF kündigte an, mit dem Betriebsrat in Leuna Verhandlungen über einen Interessenausgleich sowie einen Sozialplan zur Abmilderung wirtschaftlicher Nachteile der betroffenen Arbeitnehmer aufzunehmen. Die Standortkonzentration sei Teil der Weiterentwicklung des Ultramid-Geschäfts, sagte Jürgen Becky, verantwortlich für das Geschäft mit Kunststoffen im Unternehmensbereich Performance Materials der BASF in Europa.