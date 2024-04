Im Nachgang des Stromausfalls in zwei Kuseler Straßen am frühen Donnerstagmorgen haben sich die SWK Stadtwerke Kaiserslautern als Netzbetreiber noch einmal gemeldet. Wie eine Sprecherin mitteilte, seien die Haushalte in der Dr.-Albert-Jung-Straße, die vorübergehend über eine Phase versorgt wurden, am Donnerstag ab 17.35 Uhr bis auf die Hausnummer 2 wieder voll versorgt gewesen. Um 18.50 Uhr sei schließlich die Stromversorgung bei der Hausnummer 2 wieder vollständig hergestellt worden. Als Ursache für den Stromausfall wurde laut SWK ein Schaden an der Hausanschluss-Muffe eines Hauses in der vorderen Dr.-Albert-Jung-Straße identifiziert. „Die Reparaturarbeiten wurden bereits gestern provisorisch begonnen und werden heute im Laufe des Tages abgeschlossen sein“, teilte die Sprecherin vorm Wochenende mit.