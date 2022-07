Bundesweit müssen Bäder wegen Personalmangel schließen. Auch in Frankenthal ist nur einer von sechs Ausbildungsplätzen besetzt. Der Beruf sei nicht bekannt genug, sagen Verantwortliche. Zwei junge Mitarbeiter erzählen hier von einem abwechslungsreichen und anspruchsvollen Job im Strandbad.

Sitzen wie im eigenen Garten

Es ist heiß draußen und nirgendwo schmeckt das kühle Bier besser als im Biergarten. Speyer hat da gleich mehrere zu bieten. Wir haben das „Barbarossa“ auf Schnaken-Alarm und Essensmöglichkeiten geprüft. Das Ergebnis finden Sie hier.

Vor dem Ex-Mann geflohen

Im Jahr 2020 wurden bundesweit 139 Frauen von ihrem Partner getötet. Im Jahr davor waren es laut BKA-Bericht 117. Dass es ihr ebenso ergehen könnte, davor fürchtet sich eine Frau, die wir zu ihrem eigenen Schutz Samira nennen. Sie ist vor ihrem Ex-Mann nach Ludwigshafen geflohen und hat in der Großstadt Hilfe gefunden. Ihre Geschichte lesen Sie hier.

Neun-Euro-Ticket: Wie es weitergehen soll

Warum der Ludwigshafener SPD-Abgeordnete Christian Schreider eine rasche Anschlussregelung fürs Neun-Euro-Ticket fordert, lesen Sie hier.

Trampolinhalle eröffnet

Noch ist das Becken des Foam-Jumps leer, und überall stapeln sich orangefarbene Matten und andere Utensilien aus Schaumstoff. Doch längst ist zu erkennen, was in der ehemaligen Tennishalle in Limburgerhof entsteht. Was man bald in der neuen Trampolinhalle erleben kann, lesen Sie hier.