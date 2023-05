Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sonne satt und kühles Wasser: Ab 30 Grad scheint der Beruf des Bademeisters ein Traumjob zu sein. Dass die Berufsbezeichnung falsch ist, wissen die wenigsten. Ebenso, was alles in diesem Metier hinter den Kulissen getan werden muss, damit der Badebetrieb läuft. An Nachwuchs mangelt es, auch in Frankenthal.

Mit Alina Kerner gibt es bei den Stadtwerken gerade mal eine Auszubildende zum Fachangestellten für Bäderbetriebe. Sechs Ausbildungsplätze könnte und würde das Unternehmen gern anbieten,