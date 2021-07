Ein Autofahrer ist am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen nahe der Abfahrt Waldsee-Nord von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mit seinem Fahrzeug überschlagen. Als Unfallursache wird nach Angaben eines Polizeisprechers Aquaplaning vermutet. Der Fahrer sei „sichtlich nicht verletzt“ worden, wurde aber zur Abklärung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 25.000 Euro. Im Einsatz waren auch vier Fahrzeuge der Feuerwehreinheiten Neuhofen und Otterstadt sowie 20 Wehrleute. Sie sicherten die Unfallstelle, achteten darauf, dass keine Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug liefen und drehten das Auto um, sodass es vom Abschleppdienst abtransportiert werden konnte. Ihr Einsatz endete nach rund zwei Stunden.