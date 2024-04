Viel zu teuer und deutlich zu groß: Das ist aus Sicht des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Rheinland-Pfalz das Ergebnis eines Gutachtens zur geplanten Bundesstraße 10 im Pfälzerwald. Die Organisation stellte das selbst in Auftrag gegebene Papier einer Fachagentur aus Marburg am Dienstag in Mainz vor. Demnach kam die Agentur zur Einschätzung, dass der Ausbau des Projekts B10 zwischen Hinterweidenthal und Landau „nicht bauwürdig“ sei, da die Kosten den Nutzen übersteigen würden.

Gegenüber den bei Erstellung des Bundesverkehrswegeplans berechneten Kosten gebe es Steigerungen um mehr als 100 Prozent, sagte der Marburger Verkehrsplaner Wulf Hahn. So seien die Kosten von 370 Millionen Euro (2015) auf 765,7 Millionen Euro (2023) gestiegen. Der Bauabschnitt zwischen Hinterweidenthal und Hauenstein (beide Kreis Südwestpfalz) werde sogar mehr als fünfmal so teuer wie ursprünglich veranschlagt.

