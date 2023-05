Rund vier Wochen vor der Bürgermeisterwahl in Bad Dürkheim sind nach einer Umfrage im Auftrag der RHEINPFALZ noch viele Wählerinnen und Wähler unentschlossen. In Führung liegt zwar Amtsinhaber Christoph Glogger (SPD) – doch die Wahl ist nicht entschieden.

20 der insgesamt 500 am Telefon vom Mannheimer Meinungsforschungsinstitut CMR Befragten gaben in den Interviews an, nicht wählen zu wollen. Unter den übrigen 480 Wählerinnen und Wählern kündigten 148 an, für die CDU-Kandidatin Natalie Bauernschmitt stimmen zu wollen. Das entspricht einem Anteil von 31 Prozent. Auf 200 Stimmen oder 42 Prozent kommt SPD-Amtsinhaber Christoph Glogger laut der Umfrage. Auffallend: Etwas mehr als 27 Prozent der Befragten gaben an, sich noch nicht entschieden zu haben.

„Das ist zu diesem Zeitpunkt nicht ungewöhnlich und völlig im Rahmen. Bei unserer Umfrage für die RHEINPFALZ vor der Oberbürgermeisterwahl in Kaiserslautern lag der Wert sogar bei über 30 Prozent, allerdings haben wir da bereits acht Wochen vor dem Termin gefragt“, erklärt CMR-Vorstand Werner Dieing.

Bei welchem Geschlecht die Kandidaten besonders gut ankommen, welche Themen die Wählerinnen und Wähler für wichtig halten und wie sie zur Therme stehen, lesen Sie in unserem ausführlichen Bericht.