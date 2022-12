EU-Energieminister einigen sich auf Gaspreisdeckel

In der Europäischen Union sollen die Großhandelspreise für Gas künftig unter bestimmten Umständen gedeckelt werden. Die Energieminister der EU-Staaten einigten sich am Montag auf die Möglichkeit eines solchen drastischen Markteingriffs. Zum Artikel

Asiatische Hornisse auf dem Vormarsch

Die Asiatische Hornisse breitet sich aus. Das Landesamt für Umwelt ruft die Bevölkerung auf, Nester dieser Hornissenart zu melden. Zum Artikel

Bernhard Vogel: der Einzigartige

Der Speyerer, der Ministerpräsident zweier Bundesländer war: Am heutigen Montag feiert Bernhard Vogel seinen 90. Geburtstag. Eine Würdigung von RHEINPFALZ-Chefredakteur Michael Garthe. Zum Artikel

Das Problem mit dem Puma

Ein neuer Schützenpanzer sollte bei der Bundeswehr eigentlich die Zukunft für das Heer einläuten. Nach einer aktuellen Pannenserie ist er aber ein Paradebeispiel für problembeladene Rüstungsvorhaben. Zum Artikel

Pfälzer Kommunen geht Platz für Flüchtlinge aus

Es wird eng in den Flüchtlingsunterkünften in der Pfalz. Es gibt kaum geeignete Wohnungen und mancherorts fehlen Betreiber von Gemeinschaftsunterkünften. Was Land und Kommunen nun tun wollen, um das Problem zu lösen – ein Überblick. Zum Artikel

Brandlöschanlage flutet Pfalztheater

Die Brandlöschanlage des Pfalztheaters in Kaiserslautern hat am Montag Teile der Hauptbühne, Unterbühne und des Orchestergrabens unter Wasser gesetzt. Zum Artikel

Getöteter 37-Jähriger: Tatverdächtigen festgenommen

Am Samstag war ein 37-jähriger Mann tot in Mannheim aufgefunden worden. Nun hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen Körperverletzung mit Todesfolge gegen einen Mann erlassen. Zum Artikel