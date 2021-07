Es wird zeitlich langsam eng, doch „Adrenalinmagier“ Steve Waite hält an seinen Plänen für die Eröffnung seiner Event-Location im September in der ehemaligen Papierfabrik Hoffmann & Engelmann im Schöntal fest. Wie berichtet (siehe hier) will er dort in den Räumen des Kunst- und Erlebniscafés „Palmengarten“ eine Kleinkunstbühne mit 80-90 Plätzen eröffnen. In einem zweiten Schritt sollen danach 2022 in einem angrenzenden Gebäude noch zwei weitere Bühnen, darunter eine für seine eigenen Shows, entstehen. Zwar habe man mit vielen Hindernissen durch behördliche Auflagen und Lieferengpässe bei Rohstoffen zu kämpfen, so der Entfesselungskünstler aus Bobenheim-Roxheim, der mit bürgerlichem Namen Stefan Wicht heißt, auf Nachfrage. Aber: „Die Vorbereitungen haben begonnen, und der Bau läuft.“ Mitte August wolle man die Ergebnisse der Öffentlichkeit vorstellen, so der Künstler.