Es wird magisch im Neustadter Westen: Der Entfesselungskünstler Steve Waite, der gerne mal an einem brennenden Seil über Dolchen schwebt oder rechtzeitig aus einem Wassertank herauskommen muss, bevor ihm die Luft ausgeht, plant Großes in der ehemaligen Papierfabrik Hoffmann & Engelmann: eine in dieser Form bundesweit wohl einzigartige Event-Location mit nicht weniger als drei Bühnen.

Über 2000 Quadratmeter sollen es am Ende sein, die in zwei früheren Industriehallen direkt an der letzten Kurve der B 39 vor dem Ortsschild Richtung Lambrecht für Shows zur Verfügung