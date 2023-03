Nach einer mitreißenden Aufholjagd haben die Adler Mannheim das fünfte Spiel ihrer Play-off-Viertelfinalserie gegen die Kölner Haie am Freitagabend mit 4:3 (0:0, 1:3, 3:0) gewonnen. Die Adler führen nun mit 3:2 in der Serie und können mit einem Sieg am Sonntag (14 Uhr) in Köln den Einzug ins DEL-Halbfinale klarmachen.

Vor 13.600 Zuschauern in der ausverkauften SAP-Arena trafen David Wolf (38./60.), Matthias Plachta (53.) und Siegtorschütze Nico Krämmer (60.) für die Mannheimer. Beim Stande von 2:3 hatten die Adler Torwart Arno Tiefensee vom Eis genommen – die Druckphase mündete in den 3:3-Ausgleich Wolfs. Doch anstelle der Verlängerung reichte es sogar noch zum Sieg, weil Krämmer 18 Sekunden vor der Schlusssirene traf. Aus dem 0:3-Rückstand war somit ein 4:3-Triumph geworden – und der erste Heimsieg dieser Serie überhaupt. (svm)