Die Polizei meldet eine Unfallflucht, die sich bereits am Donnerstag, 25. April, ereignet hat. Laut Bericht wurde zwischen 15 und 16 Uhr ein grauer Toyota beschädigt, der ordnungsgemäß im City-Center-Parkhaus in der Welschgasse abgestellt war. Der Autofahrer, der den Schaden beim Ein- oder Ausparken verursacht hat, fuhr einfach davon. Ein bislang unbekannter Zeuge, der den Unfall beobachtet hat, hinterließ einen Zettel am Auto des Geschädigten. Die Polizei bittet diesen und mögliche andere Zeugen, sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de bei der Inspektion in Frankenthal zu melden. Die Polizei weist darauf hin, dass Unfallflucht mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und Führerscheinentzug geahndet werden kann. Außerdem könne man den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren.