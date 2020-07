Zum Absturz der zwei Pfälzer Piloten am Flugplatz Daun am Sonntag, 12. Juli, gibt es keine neuen Erkenntnisse. Das teilte das Polizeipräsidium Trier auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Die beiden waren mit ihrem Ultraleichtflugzeug am Flugplatz Langenbach gestartet und gegen Mittag bei der Landung in Daun bei Mehren in der Vulkaneifel abgestürzt. Die Untersuchungen der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen und die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern laut Polizeipräsidium an. Es liege noch kein Ergebnis der Untersuchungen zur Unfallursache vor.