Saskia Teucke aus Weisenheim am Sand (Kreis Bad Dürkheim) ist die Pfälzische Weinkönigin 2020/2021. Die 25-jährige Kauffrau für Marketingkommunikation und Werbeassistentin wurde am Freitagabend im Neustadter Saalbau von einer rund 50-köpfigen Jury zur Nachfolgerin von Anna-Maria Löffler aus Haßloch gewählt. Damit hat es 26 Jahre nach dem Wahlsieg von Silke Gerner nun erstmals wieder eine Kandidatin aus Weisenheim am Sand geschafft, die begehrte Krone zu erobern. Saskia Teucke setzte sich in dem spannenden Wettbewerb durch gegen Denise Grauer (Steinweiler), Dorothea John (Neustadt-Königsbach), Sarah Krebs (Friedelsheim) und Saskia Sperl (Freinsheim) .

Die vier unterlegenen Bewerberinnen haben allerdings trotzdem Grund zur Freude: Sie wurden alle zu Pfälzischen Weinprinzessinnen ernannt und dürfen wie die neue Gebietsweinkönigin ein Jahr lang im Auftrag der Pfalzwein-Werbung als Repräsentantinnen der heimischen Winzerschaft für deren Erzeugnisse werben.

Lob fürs digitale Engagement der Vorgängerinnen

Wegen der coronabedingten Einschränkungen werden die neuen Hoheiten zumindest vorerst - ebenso wie ihre Vorgängerinnen - zwar nicht so viele Auftritte und Termine haben, wie es sie in einem „normalen Amtsjahr“ gibt. Aber dafür können sie ihren Aufgaben auf anderen, neuen Wegen nachkommen. Sehr kreativ gezeigt hatte sich dabei das am Freitagabend verabschiedete „Team Pfalz“ von 2019/2020, zu dem neben Anna-Maria Löffler – die vor einer Woche von der Gebietsweinkönigin zur Deutschen Weinprinzessin aufgestiegen ist - Tamara Fränzle, Rosa Rummel und Christina Fischer als Pfälzischen Weinprinzessinnen zählten. Die vier machten, wie die Pfalzwein-Werbung lobend erklärte, „aus der Not eine Tugend und verlagerten ihre Auftritte in die digitale Welt“. Dort hätten sie Menschen beispielsweise begeistert mit Wine-and-Food-Pairing-Videos, Weinverkostungen oder Vorstellungen der Weinregion Pfalz.