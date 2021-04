Saskia Teucke aus Weisenheim am Sand hat die Krone der Pfälzischen Weinkönigin erobert. In ihrem Heimatort wurde die 25-Jährige dafür am Wochenende gebührend gefeiert. Als leidenschaftliche Repräsentantin für den Wein hat sie schon reichlich Erfahrung.

„Den Fokus setzen und das Ziel fest vor Augen haben“: So beschreibt Saskia Teucke bei ihrer Vorstellung in einem kurzen Film, wie sie beim Bogenschießen – einem ihrer diversen Hobbys – vorgeht. Dies lässt sich auch übertragen auf ihre Kandidatur bei der Wahl der 82. Pfälzischen Weinkönigin. Zielstrebig und sicher auftretend hat sich die 25-Jährige aus Weisenheim am Sand bei dem Wettstreit am Freitagabend im Neustadter Saalbau die Krone geholt, dabei zugleich Bodenständigkeit gezeigt und durch ihre natürliche Ausstrahlung viele Sympathien erobert.

Sie hat Sonne im Herzen und in den Augen“, sagt ihre Mutter voller Stolz über die frisch gekürte Majestät. Diese sei ein Mensch mit sehr viel Gefühl und Emotionen, hebt Kerstin Teucke auf die Frage nach den Eigenschaften ihrer Tochter besonders hervor. Wie überwältigt diese war vor Glück, als ihr Wahlsieg verkündet wurde, sah und merkte man ihr an. Auch am Sonntag konnte sie es immer noch nicht richtig glauben, dass sie sich im Rennen um den Titel gegen die anderen vier Bewerberinnen durchgesetzt hat und damit die Nachfolge von Anna-Maria Löffler aus Haßloch antreten darf.

Viel Weinwissen selbst angeeignet

Obwohl Saskia Teucke nicht aus einem Winzerbetrieb stammt, beeindruckte sie die über 50-köpfige Jury auch schon bei der nicht öffentlichen Fachbefragung durch ihre Fachkenntnisse. Davon hat sich die wissensdurstige junge Frau selbst eine Menge angeeignet, vor allem in ihrer vierjährigen Amtszeit als Weinprinzessin von Weisenheim am Sand. Längst hat sie eine große Leidenschaft für Wein entwickelt, der für sie „ein wunderschönes Getränk ist, das es schon so lange gibt“. Die Vielfalt der Pfälzer Weine, von denen „jeder eine eigene Handschrift trägt“, fasziniert sie. Mit einem riesigen Spektrum an Weinen hat die Kauffrau für Marketingkommunikation und Werbeassistentin auch beruflich zu tun: Sie arbeitet im Weinkeller der BASF in Ludwigshafen.

Vorfreude auf Amtsjahr mit Team

Saskia Teucke hofft, in ihrem Jahr als höchste Botschafterin der Pfälzer Winzerschaft ihr „Weinwissen noch mehr erweitern und auch weitergeben zu können“. Die im Übrigen auch sehr reiselustige 25-Jährige möchte zudem den Menschen, denen sie begegnet, zeigen, wie begeistert sie „von unserer Region und unseren Weinen“ ist und „wie vielfältig und unverwechselbar wir Pfälzer sind“.

Sehr freut sie sich auch auf die Zusammenarbeit mit Denise Grauer, Dorothea John, Sarah Krebs und Saskia Sperl, die am Ende des spannenden Titelwettstreits zu Pfälzischen Weinprinzessinnen ernannt worden sind und als solche ebenfalls im Auftrag der Pfalzwein-Werbung ein Jahr lang für die Erzeugnisse der heimischen Winzer werben dürfen. „Wir sind ein Superteam und ergänzen uns aufgrund unseres sehr weiten Interessensspektrums mega gut“, ist Saskia Teucke überzeugt.

Daheim von jubelnden Fans empfangen

In ihrem Heimatort wurde die erfolgreiche Frohnatur bereits am Freitagabend von einer großen Fanschar jubelnd als neue Majestät empfangen. Und am Sonntag bereiteten die Weisenheimer Landjugend und Bürgermeister Michael Bähr-Burkhardt der Hoheit eine besondere Überraschung: Sie wurde per Traktor zu einem spontan organisierten Korso durch den Ort und einer Rundfahrt bis Freinsheim abgeholt, zum Abschluss feierte man dann zünftig im Weingut Langenwalter.

Ex-Weinmajestät fieberte mit

Mit dabei war auch Silke Wolz (geborene Gerner), die vor 26 Jahren selbst die Krone der Pfälzer Weinkönigin in ihren damaligen Wohnort Weisenheim am Sand geholt hatte. Vor Saskia Teucke hatte dies seither keine Kandidatin von dort mehr geschafft. Die Ex-Majestät Silke Wolz hatte die vom Rhein-Neckar Fernsehen live übertragene Wahl am Freitag am Bildschirm verfolgt – und dabei mitgefiebert mit Saskia Teucke und fest die Daumen gedrückt für sie.