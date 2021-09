Juliane Popp (CDU) ist zur Ortsbürgermeisterin von Birkenheide gewählt worden. Am Sonntag kam sie auf 66,6 Prozent der Stimmen, ihre Konkurrentin Emmi Seitz (FWG) auf 33,3 Prozent. Die Wahl mitten in der Legislaturperiode wurde notwendig, weil der bisherige Ortsbürgermeister Rainer Reiß (CDU) im Mai nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben war. Popp führte seither die Geschäfte kommissarisch. Knapp 2500 Menschen waren in Birkenheide zum Urnengang aufgerufen, die Wahlbeteiligung lag bei knapp 79 Prozent. „Wir freuen uns, unsere Projekte fortsetzen zu können“, sagte CDU-Fraktionschef Michael Epple. „Wir stehen für Sachpolitik und haben uns im Wahlkampf auf keine Polemik eingelassen.“

Die SPD hatte auf einen eigenen Kandidaten verzichtet, unterstützte aber Emmi Seitz. Die künftige Ortsbürgermeisterin gehört keiner Partei an, war bis 2019 jedoch Mitglied der SPD-Fraktion im Ortsgemeinderat. Diese verließ sie im Streit, bei der Kommunalwahl 2019 trat sie dann für die CDU an und wurde zur Ersten Ortsbeigeordneten gewählt.

