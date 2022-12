Weil sein bereits als Mörder einer 17-Jährigen verurteilter Mandant wieder im Gefängnis sitzt, wird der Ludwigshafener Anwalt Alexander Klein möglicherweise vors Bundesverfassungsgericht ziehen. Ob er wirklich so weit geht, will der Jurist aber erst in ein paar Tagen entschieden. Er sagt: Er muss zunächst sorgfältig die Argumente des Oberlandesgerichts in Zweibrücken prüfen, das seine Beschwerde gegen die erneute Inhaftierung des jungen Manns zurückgewiesen hat. Das Landgericht in Frankenthal hat den 19-Jährigen Anfang August zu zehn Jahren Haft verurteilt – vor allem, weil er am Ludwigshafener Willersinn-Weiher im März 2020 eine damals 17-Jährige vergewaltigt und getötet hat. Der Schuldspruch ist aber noch nicht rechtskräftig. Im Oktober verfügte das Oberlandesgericht in Zweibrücken daher: Er muss einstweilen wieder freigelassen werden. Am 11. November wurde er aber erneut verhaftet, weil Ermittler mittlerweile befürchten: Er könnte erneut eine Frau töten.