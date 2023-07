Früherer Staatssekretär im Alter von 57 Jahren gestorben.

Zum jüngsten Fest der Neustadter Blaulichtfamilie war er natürlich eingeladen. „Wir hätten ihn auch abgeholt und wieder nach Hause gebracht“, sagt Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Stefan Klein. Doch war Randolf Stich einfach zu schwach, um der Einladung zu folgen. Am Sonntagabend ist der gebürtige Neustadter, zuletzt als Innen-Staatssekretär auch für die rheinland-pfälzische Feuerwehr zuständig, nach schwerer Krankheit gestorben.

„Menschlich ein totaler Verlust, er war ein feiner Kerl“, so Klein am Montag, als der Tod Stichs bekannt geworden war. Was der Feuerwehrchef besonders an ihm schätzte: Randolf Stich habe die Menschen ernst genommen, ihnen das Gefühl gegeben, dass er sie versteht, auch wenn er nicht immer habe helfen können. Und er sei auch einfach so mal gekommen, ohne öffentlichen Termin, ohne Pressefoto.

Immer ein Neustadter

Klein zufolge war immer zu spüren, dass der Staatssekretär aus Neustadt kam. Er habe es sich auch nicht nehmen lassen, im Sommer 2022 in Mayschoss dabei zu sein, als die Neustadter Feuerwehrleute auf der Zielgeraden ihres Spendenmarschs für die von der Flutkatastrophe gebeutelte Gemeinde gewesen seien.

„Das war eine sehr traurige Nachricht“, sagt auch Matthias Frey. Ein gutes Jahr war er nach der Landtagswahl 2021 als Justiz-Staatssekretär Amtskollege von Stich, bevor dieser aus gesundheitlichen Gründen in den einstweiligen Ruhestand gehen musste. Frey spricht von einem „angenehmen, kollegialen Miteinander“, Stich sei immer hilfsbereit und engagiert gewesen.

Stadt stets verbunden

Betroffen vom Tod Stichs, dessen Elternhaus im Afrikaviertel steht, ist auch der Stadtvorstand. „Er war unserer Stadt stets verbunden“, so Bürgermeister Stefan Ulrich. Mit Randolf Stich habe Neustadt einen verlässlichen und kompetenten Ansprechpartner in der Landesregierung gehabt. Ulrich: „Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und den Hinterbliebenen.“