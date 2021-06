Eine Baustelle in der Neustadter Innenstadt ist nach ziemlich genau einem Jahr Geschichte: Seit dem frühen Montagnachmittag ist der erste von mindestens drei Bauabschnitten des Projekts „Wasser in die Stadt“ offiziell freigegeben. Dort, wo einst der alte Speyerbach zwischen der Hauptstraße (Fußgängerzone) und dem Elwedritschebrunnen verlief, wurde nach einer Idee der Bürgerstiftung Neustadt und des Lions Clubs ein Wasserlauf nachgebildet. Das Grundwasser wird unterhalb der Klemmhofpassage entnommen, über eine Zisterne in Becken befördert, für die Bürger an der Oberfläche sicht- und erlebbar gemacht und dann in den heutigen Speyerbach geleitet.

Insgesamt wurden 1800 Kubikmeter Naturstein mit 24.000 Einzelsteinen verbaut. Die Kosten für den ersten Bauabschnitt: 1,95 Millionen Euro. Das Land Rheinland-Pfalz steuerte über die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) 816.000 Euro bei. Der nächste Bauabschnitt am Neustadter Juliusplatz soll laut Oberbürgermeister Marc Weigel 2022 beginnen.

Hier geht’s zum Haupttext. Wie die Redaktion die Baustelle vor der Haustür erlebt hat, lesen Sie hier.