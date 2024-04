Der Kreisverband der Grünen in Landau hat Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. In der Nacht zum Donnerstag seien Schilder am Büro der Grünen in der Westbahnstraße zerkratzt und mit Aufklebern beklebt worden, die von einem Versand mit rechtsextremem Hintergrund stammen. Sie trugen Hass- und Abschiebeparolen, berichtet der Kreisvorsitzende Wodi Hutter. Er schätzt den angerichteten Schaden auf einige Hundert Euro. Die Tat habe sich sowohl gegen den Grünen-Kreisverband Landau, als auch gegen die Landtagsabgeordnete Lea Heidbreder und das Büro des Bundestagsabgeordneten und Staatsministers im Außenministerium Tobias Lindner gerichtet. „Es ist traurig, dass mit solchen Aktionen versucht wird, eine offene, demokratische Diskussion um sinnvolle Politik durch feige Sachbeschädigung an unseren Einrichtungen zu erschweren“, kommentierte Hutter. „Wir werden keinen Schritt weichen und zeigen, dass die Brandmauer gegen rechte Ignoranz und Aggression grün ist.“