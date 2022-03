Die Deutsche Post DHL hat einen neuen Paketshop im Kiosk von Firat Kilic in der Konrad-Adenauer-Straße 6 in Neustadt eröffnet. Damit können ab sofort Briefmarken gekauft, Pakete versendet, benachrichtigte Paketsendungen abgeholt und Paket- und Retouren-Label ausgedruckt werden. Nach Unternehmensangaben hat der Shop 82 Stunden pro Woche geöffnet: montags bis donnerstags von 6 bis 19.30 Uhr, freitags von 6 bis 22 Uhr sowie samstags von 10 bis 22 Uhr. Kioskbetreiber Kilic kündigt überdies gegenüber der RHEINPFALZ an, dass er Mitte/Ende April auch Lotto-Dienstleistungen anbieten wird.

Derweil warten die drei Ortsteile Gimmeldingen, Mußbach und Lachen-Speyerdorf weiterhin auf einen neuen Post-Standort. Während die Post mit der Inhaberin eines Gimmeldinger Kosmetikstudios als Kooperationspartnerin verhandelt, will das Unternehmen in Mußbach am alten Standort – in den ehemaligen Räumen der Bäckerei Stahl – in Eigenregie eine Poststelle eröffnen. Wann das jeweils sein wird, steht noch nicht fest.