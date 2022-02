Gute Nachrichten für Mußbach: Die Post will im Weindorf wieder eine Filiale eröffnen. Das hat Ortsvorsteher Dirk Herber (CDU) am Dienstagmorgen in einem Telefonat mit einem Verantwortlichen des Unternehmens erfahren. Demnach will die Post wieder am alten Standort, in den Räumen der ehemaligen Bäckerei Stahl, eröffnen. Dieses Mal jedoch nicht mit einem Servicepartner, sondern unter eigener Regie, so Herber. „Die Post hat dazu einen Mietvertrag mit dem Gebäudeeigentümer geschlossen.“ Noch unklar sei, wann genau die Filiale öffne. Geplant sei dies aber zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Zum 30. Mai 2021 waren die Filialen in Mußbach und Gimmeldingen geschlossen worden. Die Post hatte ihrem Servicepartner, Dominik Karl, dem Inhaber der Bäckereien Achim Stahl, gekündigt. Beide Seiten sagten damals, dass es bei der Zusammenarbeit nicht gepasst habe. Seitdem sagte die Post, sie suche nach einer neuen Lösung, doch vor Ort wuchs der Frust, weil sich nichts tat. Herber freut sich daher umso mehr über die neue Entwicklung: „Das ist ein großes Plus für unser Dorf.“ Der Standort in der Freiherr-vom-Stein-Straße sei gut, da man direkt davor parken könne. „Wir brauchen vor Ort einfach an Angebot für alle Post-Dienstleistungen.“ Die Mußbacher Filiale der Bäckerei Stahl wiederum war im Sommer 2021 geschlossen worden.