Bis Ende des Jahrzehnts soll Neustadt eine neue Realschule plus haben. Ein Büro aus Augsburg hat 2023 den Architektenwettbewerb gewonnen und ist in dieser Woche mit der Planung des Baus beauftragt worden. Wie es nun weitergeht, worüber sich der Stadtrat freute – und was für Frust sorgte.

Rainer Löhle und Andreas Zimmerer vom Büro Löhle Neubauer Architekten aus Augsburg waren am Dienstagabend im Stadtrat, um ihr Konzept für die neue Georg-von-Neumayer Realschule plus im Stadtteil Böbig zu präsentieren.