Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach einer Bedenkzeit kündigt Spaniens Premierminister Pedro Sanchez an: Ich bleibe im Amt und mache weiter! Trotz einer medialen Schlammschlacht, die rechte Kreise gegen seine Frau ganz offensichtlich inszeniert haben.

In Spanien hielten am Montagmittag viele Menschen den Atem an. Nach fünf Tagen Bedenkzeit trat der langjährige spanische Regierungschef Pedro Sanchez vor die Mikrofone und kündigte an, dass er