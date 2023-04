Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Tagestouristen, die wegen des für Gimmeldingen geltenden Betretungsverbots nicht in den Ort dürfen, „werden die Haardt unsicher machen“. Diese von Marc-Finn Klein (SPD) in einer Sitzung des Haardter Ortsbeirats am Mittwoch geäußerte Vermutung teilten mehrere Mitglieder des Gremiums. Was sagt die Stadt dazu?

Die Allgemeinverfügung der Stadt