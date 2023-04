Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wo in Nicht-Pandemie-Zeiten Besucher willkommen sind, ist ab Freitag eine Tabuzone: An Wochenenden und Feiertagen sind Spaziergänge unter Mandelbäumen in Gimmeldingen verboten. Wer sich nicht dran hält, muss mit Strafen rechnen.

Es sei nicht zu verantworten, dass sich viele Menschen auf der Mandelmeile in Gimmeldingen einfinden. Das erklärte Oberbürgermeister Marc Weigel bei einem Pressegespräch per Video am Montagmorgen: