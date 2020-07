Der 24-jährige Robin Rothe wird zum 1. September als Leiter der Tagesbegegnungsstätte Lichtblick eingestellt. Das erklärte der für Soziales zuständige Bürgermeister Ingo Röthlingshöfer (CDU) am Mittwoch. Am Montag hatte die Pressestelle der Stadt lediglich mitgeteilt, dass es einen Bewerber gebe. Hans Eber-Huber, der die Tagesbegegnungsstätte seit 1999 leitet, geht Ende des Jahres in Rente. Rothe hat sein Studium als staatlich anerkannter Sozialpädagoge im dualen Studiengang Sozialpädagogik und Management an der Internationalen Berufsakademie Heidelberg abgeschlossen. Er habe vor und während seines Studiums in verschiedenen Bereichen der sozialen Arbeit praktische Erfahrung gesammelt, so Rothe. Auch habe er Interesse an Leitungs- und Managementaufgaben, deshalb habe er bei seinem Studium die Bereiche Soziales und Management verbunden. Rothe war der einzige Bewerber für die Stelle, der die Anforderungen erfüllte. Am Anfang habe es Bedenken gegeben, weil Rothe noch jung ist und gerade erst sein Studium abgeschlossen hat, verrät Eber-Huber. Rothe habe jedoch alle überzeugt, als er einige Tage im Lichtblick gearbeitet habe. Eber-Huber ist froh darüber, dass er drei Monate Zeit hat, seinen Nachfolger einzuarbeiten.