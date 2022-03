Die Stadtverwaltung Neustadt hat am Mittwochmittag die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine in Empfang genommen. Laut Pressesprecher Tobias Grauheding handelte es sich dabei um zwei Erwachsene und drei Kinder im Alter von zwei, vier und zehn Jahren. Sie seien selbstständig mit dem Zug angereist und wegen familiärer Bindungen nach Neustadt gekommen. Die Familie sei zunächst mit Essen versorgt und dann in eine Unterkunft der Stadt gebracht worden. „Dort sollen sie erst einmal zur Ruhe kommen, bis die Frage der weiteren Unterbringung geklärt ist“, so Grauheding. Die Flüchtenden erhielten „ganz unbürokratisch“ Hilfe wie Überbrückungsleistungen über die Sozialhilfeträger der Stadt.

Auch Privatleute nehmen auf

Darüber hinaus habe sich eine Frau bei der Stadt gemeldet, die zwei Frauen und ein kleines Kind aufgenommen habe. Auch ihnen werde geholfen. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ hatte die gebürtige Ukrainerin Elvira Kinast bereits von Neuankömmlingen in der Nacht auf Dienstag berichtet.

Noch habe die Stadt Möglichkeiten zur Unterbringung. Angesichts der unsicheren Lage in der Ukraine könne das in ein paar Tagen schon ganz anders aussehen, sagt der Stadtsprecher. Die Hilfsbereitschaft in Neustadt sei riesig. Für Bürgeranfragen hat die Stadt seit Mittwoch eine Hotline unter 06321 855 1891 geschaltet, montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr. E-Mails können an ukrainehilfe@neustadt.eu geschickt werden.