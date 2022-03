Wie viele Menschen tatsächlich kommen, ist derzeit schwer zu sagen. Für mögliche Bürgeranfragen hat die Verwaltung ab 2. März eine Hotline geschaltet.

Schnell und unbürokratisch sollen Vertriebene aus der Ukraine in Rheinland-Pfalz aufgenommen und unterstützt werden. Das haben am Dienstag Integrationsministerin Katharina Binz und Sozialminister Alexander Schweitzer erklärt. Wie Oberbürgermeister Marc Weigel auf Anfrage sagte, bereitet sich die Stadt darauf vor, 100 bis 120 Flüchtlinge aufzunehmen.

Aller Voraussicht nach am Donnerstag tritt die sogenannte EU-Massenstromrichtlinie in Kraft. Danach sollen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine von Anfang an Leistungen wie Asylbewerber bekommen und hätten ein Aufenthaltsrecht von maximal drei Jahren. Das heißt, es gibt kein klassisches Asylverfahren. Sie müssen nicht in Gemeinschaftsunterkünften wohnen, sondern können auch bei Freunden und Verwandten leben.

Neustadt werde zunächst Kapazitäten für 100 bis 120 Menschen melden können, so der Oberbürgermeister. Untergebracht werden könnten die Ukrainer in städtischen Wohnungen sowie in einer Gemeinschaftsunterkunft. Jene in der Europastraße sei in einigen Wochen wieder bezugsfähig – wegen eines Brands und Schimmelbefalls wird sie seit Monaten saniert. Auch die ehemalige Fachklinik in Haardt soll vorläufig weiter genutzt werden.

Bürgertelefon für Fragen

Darüber hinaus schaltet die Stadtverwaltung Neustadt ab Mittwoch, 2. März, ein Bürgertelefon unter 06321 855 1891, montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, E-Mails können an ukrainehilfe@neustadt.de geschickt werden. Dabei geht es darum, mögliche Hilfen zu koordinieren. Laut OB gab es bereits einige Anfragen. Dazu gehörten auch Wohnungsangebote. Diese würden bei Bedarf und nach Prüfung gerne angenommen, so Weigel, der aber klarstellte, dass die Stadt keine Miete zahle.

Sachspenden nimmt die Stadt nicht entgegen. Sollte jemand Geld spenden wollen, sei dies über das Stadt-Spendenkonto, Verwendungszweck „Spende für die Ukraine“, möglich. Diese Geld werde eingesetzt, wenn Flüchtlinge in Neustadt angekommen seien. Aktuell leben 43 Ukrainer in Neustadt.