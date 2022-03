Die Stadtverwaltung Neustadt hat am Mittwochmittag die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine in Empfang genommen. Zunächst sollen sie zur Ruhe kommen und unbürokratische Hilfe erhalten.

Zwei Erwachsene und drei Kinder im Alter von zwei, vier und zehn Jahren aus der Ukraine sind am Mittwochmittag nach einer langen und beschwerlichen Reise mit dem Zug in Neustadt angekommen. Wie Stadtpressesprecher Tobias Grauheding mitteilt, haben sie familiäre Bindungen in der Stadt. Die Familie sei zunächst mit Essen versorgt und dann in eine städtische Unterkunft gebracht worden, ein Apartment mit Küche und Bad. „Man hat ihnen die Strapazen der vergangenen Tage deutlich angemerkt“, berichtet Grauheding. In der Unterkunft sollen sie erst einmal zur Ruhe kommen, bis die Frage der weiteren Unterbringung geklärt ist, so Grauheding. Die gebürtige Ukrainerin Elvira Kinast hatte im Gespräch mit der RHEINPFALZ bereits von Erstankömmlingen in der Nacht auf Dienstag berichtet.

Darüber hinaus habe sich eine Frau bei der Stadt gemeldet, die kurzerhand zwei Frauen und ein kleines Kind aus der Ukraine aufgenommen habe, so der Stadtsprecher. Auch ihnen werde geholfen. Die Flüchtenden erhielten „ganz unbürokratisch“ Hilfe wie Überbrückungsleistungen über die Sozialhilfeträger der Stadt.

Hilfsbereitschaft riesig

Das gilt auch in Sachen Unterbringung. Die Stadt bereitet sich laut Oberbürgermeister Marc Weigel auf bis zu 120 Flüchtlinge vor. Noch habe sie Kapazitäten. Angesichts der unsicheren Lage in der Ukraine könne das in ein paar Tagen schon ganz anders aussehen, sagt der Stadtsprecher. Viel gehe über das Land Rheinland-Pfalz, das den Kommunen Flüchtende zuweise. „Aktuell läuft es aber hauptsächlich über private Kontakte, zu denen dann die Stadt hinzugezogen wird“, so Grauheding. Nach der sogenannten Massenstromrichtlinie der EU, die voraussichtlich am Donnerstag in Kraft tritt, sollen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ohne klassisches Asylverfahren auch bei Freunden und Verwandten leben können.

Die Hilfsbereitschaft in Neustadt sei riesig. So habe die Stadt bereits Angebote für Wohnraum bekommen, die nun geprüft würden. Um das Ganze zu koordinieren, hat die Stadt seit Mittwoch eine Hotline und eine E-Mailadresse für Bürgeranfragen eingerichtet.

Info

Hotline für Bürgeranfragen unter 06321 855-1891, montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, oder per E-Mail an ukrainehilfe@neustadt.eu