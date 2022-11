Die Gewerbeflächen im Neustadter Klemmhof sollen zu einem Tourist- und Kulturzentrum umgebaut werden. Die Arbeiten laufen zwar schon seit einigen Monaten. Passanten sehen davon aber von außen noch nichts – oder nur sehr wenig. Daher ist nun eine Initiative von Citymanagerin Susanne Schultz umgesetzt worden: Denn unter anderem am Klemmhof-Schaufenster in der Laustergasse ist nun ein großes Bild des Neustadter Künstlers Steffen Boiselle zu sehen. Wie für ihn typisch, unterhalten sich die Figuren auf Pfälzisch. Schultz erklärt: „Die Folien beschreiben den Stand der Entwicklungen im Klemmhof-Gebäude. Im Vorbeigehen kann man erkennen, dass hier ,geplaand und geschaffd’ wird.“ Insgesamt finden sich im und rund um den Klemmhof sechs solcher Folien, so Schultz. Die Figuren entstammen der „Immobilien-Uhr“, mit die Citymanagerin unter anderem in ihrem im September eröffneten Büro in der Hauptstraße sowie an anderen Leerständen arbeitet und die veranschaulichen soll, was sich rund um eine Immobilie jeweils tut: „Es gibt sechs Stationen, von der Suche bis zur Eröffnung“. Finanziert hat die Aktion laut Schultz die Wohnungsbaugesellschaft WBG, der die Gewerbeflächen im Klemmhof gehören.