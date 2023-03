Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was macht eine Citymanagerin überhaupt? Wie sieht es in Sachen Leerstand in Neustadt aus? Antworten auf diese Fragen will Susanne Schultz künftig ganz direkt geben – in ihrem neuen Büro mitten in der Fußgängerzone.

„Wir wollen , dass das Citymanagement für Bürger und Unternehmer einfach erreichbar ist. Wer mag, kann einfach reinkommen und mit uns das Gespräch suchen“, so erklärt