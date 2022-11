Aus dem großen Entwicklungskonzept samt einer Lösung für den Hambacher-Schloss-Verkehr sei zwar nichts geworden, bedauert Ortsvorsteherin Gerda Bolz. Umso wichtiger sei aber, dass im städtischen Haushalt 2023 200.000 Euro für die Weiterentwicklung von Hambach vorgesehen seien. „Es ist wichtig, dass es bei uns weitergeht und in das Thema Ortsentwicklung nach der langen Hängepartie Bewegung kommt“, sagte Bolz. Im Ortsbeirat seien die eingeplanten Finanzmittel begrüßt worden. „Sie sollen aber nicht komplett im nächsten Jahr ausgegeben werden, sondern sind für ein paar Jahre gedacht“, so Bolz. Eine erste Idee für ein Projekt hat sie bereits: „Wir brauchen eine neue Beschilderung in Hambach, das ist überfällig.“