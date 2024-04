Ab 2. Mai praktiziert Anja Kästner wieder in der Orthopädie des Medizinischen Versorgungszentrums Südwest (MVZ Südwest) in Waldfischbach-Burgalben. Die Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie nimmt ihre Tätigkeit in ihrer Praxis im Ärztehaus in der Schillerstraße wieder auf.

Die ursprünglich aus Thüringen stammende Fachärztin kam 2007 in die Südwestpfalz, arbeitete zunächst im Krankenhaus in Rodalben und übernahm 2014 die Orthopädie-Praxis in Waldfischbach-Burgalben. Aus ihrer langjährigen fachärztlichen Praxis weiß sie, dass viele Menschen aufgrund einer Erkrankung, Verletzung oder bedingt durch Verschleiß unter starken Schmerzen leiden, die Gelenke, Knochen oder die Muskulatur betreffen können. Neben der klassischen orthopädischen Behandlung spielt dabei die Schmerztherapie eine große Rolle.

Von Januar bis März dieses Jahres beschäftigte sich Kästner intensiv mit dem Thema multimodale Schmerztherapie am Universitätsklinikum in Homburg. Die in diesem klinischen Bereich gewonnenen Erkenntnisse sollen in ihre Praxistätigkeit einfließen. Ein Schwerpunkt ihrer Praxistätigkeit ist neben der sportmedizinischen Behandlung die sportmedizinische Trainingsberatung. Kästner ist selbst als Läuferin aktiv und erfolgreiche Orientierungsläuferin. Sie war schon deutsche Meisterin, ist in ihrer Altersklasse aktuell deutsche Vize-Meisterin und seit über 30 Jahren im Laufbereich als Trainerin tätig. Unter anderem betreut sie den deutschen Nachwuchs im Bereich Orientierungslauf. Diese Erfahrungen als Trainerin und Athletin kombiniert sie mit ihrem medizinischen Wissen zu einem gesamtheitlichen Ansatz beim Trainingsaufbau.

Orthopädie ein wichtiger Bestandteil des MVZ

„Wir sind froh, dass Frau Kästner wieder hier ist“, sagen Axel Motzenbäcker, Geschäftsführer des MVZ, und Jean-Marc Nissle, Facharzt für Allgemein- und Notfallmedizin in Waldfischbach-Burgalben und einer der sechs Gesellschafter des inhabergeführten MVZ Südwest, zu dem Standorte in Waldfischbach-Burgalben, Hermersberg, Pirmasens und Zweibrücken gehören.

Die Orthopädie in Waldfischbach-Burgalben sei ein wichtiger Bestandteil des MVZ und wichtig für die Versorgung der Menschen in diesem Bereich in der Südwestpfalz. Die orthopädische Versorgung am Standort Waldfischbach-Burgalben sei auch während der vergangenen vier Monate gesichert gewesen. Mit Unterstützung des Krankenhauses Pirmasens konnte das Angebot aufrecht erhalten werden. „Wir sind sehr froh, dass die Kollegen das möglich gemacht haben“, wissen Motzenbäcker und Nissle die Kooperation sehr zu schätzen.

Praxiszeiten werden ausgeweitet

Die Praxiszeiten der Orthopädie – aktuell wird noch Verstärkung in Form einer medizinischen Fachangestellten und einer Auszubildenden für die Orthopädie gesucht – werden ab Mai wieder ausgeweitet. Sprechstunde ist täglich von 8 bis 12 Uhr, dienstags zudem von 14 bis 18 Uhr und montags sowie donnerstags von 13 bis 16 Uhr.