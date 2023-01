Es kommt Schwung in den Mannheimer Wahlkampf. Mit Christian Specht hat nun ein Kandidat des bürgerlichen Lagers seine Kandidatur für das Amt des Oberbürgermeisters erklärt. Gesucht wird ein Nachfolger für Amtsinhaber Peter Kurz (SPD), der nicht mehr antritt.

Specht tritt für CDU, FDP und Mannheimer Liste an. „Oberbürgermeister von Mannheim wollte er als Schüler werden“ – so steht es in einem Zeitungsartikel aus dem Jahr 1988 geschrieben. 21 Jahre war Christian Specht damals alt. 35 Jahre später könnte aus dem Schülerwunsch Wirklichkeit werden, wenn er am 18. Juni von der Mehrheit der Mannheimer in dieses Amt gewählt wird. Dass er es ausfüllen kann, hat der 56-Jährige bereits unter Beweis gestellt. Immerhin ist er seit 2005 als Erster Bürgermeister offizieller Stellvertreter des Oberbürgermeisters.

Trotzdem hat er sich für seine Entscheidung Zeit gelassen, nachdem Peter Kurz Mitte November für alle überraschend erklärt hatte, dass er sich nicht um eine dritte Amtszeit bewirbt. „Für mich war klar, dass ich nicht gegen ihn antreten werde“, betonte Specht. Schließlich könne man nicht gleichzeitig zusammenarbeiten und gegeneinander Wahlkampf führen. Das entspreche nicht seinem Amtsverständnis, nachdem er den Bürgern und nicht seiner Partei verpflichtet sei.

Rückhalt bei FDP und Mannheimer Liste

Mit dem Rückzug des Amtsinhabers werden die Karten neu gemischt. „Ich sehe jetzt die Chance, nach vielen Jahrzehnten neue Akzente zu setzen.“ Dafür hat sich Specht Unterstützung gesucht, war in den vergangenen Wochen auf die FDP und auch auf die Mannheimer Liste zugegangen. Sein Vorteil aus Sicht des FDP-Kreisvorsitzenden Konrad Stockmeier und der ML-Vorsitzenden Christiane Fuchs: „Christian Specht kann direkt die Arbeit aufnehmen. Er kennt die Stadt mit ihren Vorzügen und Problemen, und er kennt die Verwaltung“, waren sich die beiden einig. Auch CDU-Kreisvorsitzender Christian Hötting betonte das Fachwissen: „Er kann OB!“

Specht ist damit aktuell der zweite Kandidat im Rennen. Die SPD hatte sich Anfang Januar auf ihren Fraktionsvorsitzenden Thorsten Riehle als Kandidaten festgelegt.