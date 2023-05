Ein „ebenso vielseitiges wie stimmig gruppiertes Musikprogramm“ erwartet das Publikum des Rheinuferfests laut der Marketinggesellschaft Lukom am Wochenende vom 30. Juni bis 2. Juli an der Bühne auf dem Platz der Deutschen Einheit – bei freiem Eintritt.

Eine Premiere feiert das Rheinuferfest am Freitagabend, 30. Juni, wie berichtet mit dem „Pfälzer Gipfeltreffen“. Erstmals gestalten dabei die drei Pfälzer Kultbands Woifeschdkänisch ab 18 Uhr, Die Anonyme Giddarischde (20.15 Uhr) und Grand Malör (22.15 Uhr) ein abendfüllendes Konzert-Triple. Versprochen wir eine pralle Portion Pfälzer Lebensfreude!

Größen aus Pop und Rock

Der Samstagabend steht ganz im Zeichen professioneller Tribute-Bands, die sich dem Werk legendärer Größen aus Pop und Rock widmen. Zelebriert werden dabei jeweils in separaten Konzerten die Hits der Frontfrauen-Rockband Heart von der Barracuda-Heart-Tribute-Band (ab 18.15 Uhr). Die Greatest Hits des Entertainers Robbie Williams sind ab 20 Uhr live auf der Bühne zu erleben – präsentiert in der Robbie-Williams-Tribute-Show. Die unverwüstlichen Klassiker einer legendären Rock-Band mit einem ikonischen Frontmann stehen am 22.15 Uhr bei „The Music of Queen“ auf dem Programm. „Atemberaubend authentisch“ porträtiere Frontmann Valentin L. Findling den charismatischen Freddie Mercury. Präsentiert werde die großartige Musik der britischen Kultband Queen von einer erstklassigen Liveband.

Klanggewaltige Orchesterwerke kommen am Sonntag ab 12 Uhr beim Klassik-Open Air der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz zur Aufführung. Bequem bestuhlt für ein Publikum von über 900 Konzertbesuchern werde die Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel, das Konzert für Klavier (Cembalo) und Orchester D-Dur von Joseph Haydn mit Solist Joseph Moog am Klavier sowie die Sinfonie C-Dur von Franz Schubert gespielt. Die Leitung des Konzerts hat Michael Francis, Chefdirigent dieses renommierten Orchesters.

Street-Food-Meile

Unweit der Bühne sei die Street-Food-Meile mit einer Vielfalt an Spezialitäten aus aller Welt eine attraktive Flanierstrecke entlang des Rheinufers. Direkt daneben biete ein Kinderareal vor allem für die jüngeren Besucher Spaß und Spannung. Auf dem Ludwigsplatz feiere die BASF-Wein-Lounge ihre Premiere mit exklusiven Genusserlebnissen aus dem BASF-Weinkeller und einer abwechslungsreichen Auswahl an Speisen. Weitere Details zum Programm sind in Kürze unter www.rheinuferfest-ludwigshafen.de zu finden.