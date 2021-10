Unter der Weißen Hochstraße, einem Abschnitt der Hochstraße Süd, kann es derzeit in den Abendstunden zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen kommen, wie die Verwaltung mitteilt. Der Grund: Seit 11. Oktober und noch für weitere drei Wochen wird das Bauwerk zwischen Hauptbahnhof und Heinigstraße überprüft. Diese Arbeiten stünden bereits in Zusammenhang mit der Sanierungsplanung, heißt es aus dem Rathaus. Die dabei gewonnenen Daten seien wichtig für die Grundlagenermittlung. Die Prüfungen seien die gleichen wie an der Hochstraße Nord. Die Sanierung der 950 Meter langen Weißen Hochstraße beginnt voraussichtlich im Jahr 2023 und soll bis zum Herbst 2024 abgeschlossen sein. Untersucht wird die Trasse derzeit mit einem Brückenuntersichtgerät. Damit Verkehrsteilnehmer möglichst wenig beeinflusst werden, soll über Hauptverkehrsstraßen, wie der Heinigstraße, nur abends nach 20 Uhr untersucht werden. „Temporär wird für eine kurze Zeit ein Fahrstreifen gesperrt“, heißt es aus der Verwaltung. Auf für die Untersuchung relevanten Flächen unterhalb der Hochstraße wurden außerdem Parkverbotsschilder aufgestellt.