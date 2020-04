Eins ist sicher in Ludwigshafen: Die nächste Sanierung kommt bestimmt. 2022 soll auch die wegen ihrer Farbgebung sogenannte „Weiße Hochstraße“ saniert werden, also der Abschnitt der Hochstraße Süd, der in Richtung Pylonbrücke auf die Pilzhochstraße folgt. Das sagte Björn Berlenbach, Leiter der städtischen Tiefbausparte, am Dienstag bei der wöchentlichen Medieninformation der Stadt zur Hochstraße Süd, die wieder per Videokonferenz abgehalten wurde.

Ergebnisse nach der Sommerpause

„Die Schäden sind nicht schön und auch nicht unbedeutend, aber sie verschlechtern sich nicht“, meinte Berlenbach zur 950 Meter langen „Weißen Hochstraße“, an der an einigen Stellen – wie berichtet – sichtbar der Beton abplatzt und rostige Eisenarmierungen freiliegen. Wichtig sei es jetzt, ruhig und planvoll vorzugehen und den Zustand des Brückenteils gründlich zu untersuchen. Entsprechende Ergebnisse von Nachberechnungen sollen dem Stadtrat und der Öffentlichkeit nach der Sommerpause vorgestellt werden.

„Haben angrenzende Brückenteile im Blick“

„Wir haben angrenzende Brückenteile die ganze Zeit über im Blick. Die Schäden an der ,Weißen Hochstraße’ sind uns bekannt“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). An einigen Stellen sei der bröckelnde Beton zur Sicherung der darunter liegenden Flächen, auf denen sich teils Parkplätze befinden, absichtlich entfernt worden. Erst dadurch seien die Schäden in der Brückenkonstruktion so deutlich zum Vorschein gekommen.

27 Stützen in Position

Bei der Pilzhochstraße, dem maroden 500-Meter-Teilstück der Hochstraße Süd, laufe alles nach dem vor einer Woche präsentierten und um drei Monate nach hinten korrigierten Zeitplan, so Steinruck. Berlenbach zufolge stehen mittlerweile 27 Stützen unter der Trasse, vier mehr als vor einer Woche. 52 sind im ersten Abschnitt (Mundenheimer Straße/Berliner Platz) vorgesehen, damit dieser Brückenteil beim eigentlichen Abriss durch die Bagger nicht unkontrolliert einstürzt. Mitte Juni sollen dort alle 52 dieser jeweils 20 Tonnen schweren Stütztürme, die für andere Abschnitte wiederverwertet werden können, ferngesteuert in Position gebracht sein. Dann könnte im Juli der Rückbau beginnen und frühestens im Oktober abgeschlossen werden.